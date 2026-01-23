Чернигов
Канюля внутривенная МП Медпласт профлон (Intravenous cannula MP Medplast proflon)
(адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
20,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,56
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,65
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
24,75
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.2 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони:
-4,80 грн
11,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,34
Экономия при брони:
-1,15 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,34
Экономия при брони:
-1,15 грн
22,19
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,69
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,59
Экономия при брони:
-1,40 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,75
Экономия при брони:
-1,41 грн
22,34
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
15,80
Экономия при брони:
-4,80 грн
11,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.6 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
21,79
Экономия при брони:
-1,44 грн
20,35
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,76
Экономия при брони:
-1,57 грн
22,19
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
20,06
Экономия при брони:
-0,86 грн
19,20
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
22,45
Экономия при брони:
-0,96 грн
21,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
20,98
Экономия при брони:
-0,93 грн
20,05
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
22,49
Экономия при брони:
-1,00 грн
21,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,63
Экономия при брони:
-1,44 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,79
Экономия при брони:
-1,45 грн
22,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,69
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.7 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,35
Экономия при брони:
-1,16 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,51
Экономия при брони:
-1,17 грн
22,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.8 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,69
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
24,75
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.9 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,92
Экономия при брони:
-1,58 грн
22,34
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
24,08
Экономия при брони:
-1,59 грн
22,49
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,04
Экономия при брони:
-0,85 грн
22,19
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,19
Экономия при брони:
-0,85 грн
22,34
грн
Забронировать
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.3 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 22G (0,9 х 25 мм) №1
iLife Medical Devices
20,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
22,69
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 18G (1,3 х 45 мм) №1
iLife Medical Devices
23,56
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
24,65
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.5 км
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 24G (0.7 х19 мм) №1
iLife Medical Devices
23,37
грн
Забронировать
Канюля внутривенная MP MedPlast Proflon 20G (1,1 x 32 мм) №1
iLife Medical Devices
23,96
грн
Забронировать
