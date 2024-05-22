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АЛПЕ® ПримаДерм гидроколлоидный (повязка) 15 х 15 см, №1 - Харьков (812609) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (11)
183,78
Экономия: -10,14 грн
173,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
192,47
Экономия: -11,68 грн
180,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
198,82
Экономия: -25,38 грн
173,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
200,47
Экономия: -13,85 грн
186,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
196,07
Экономия: -15,12 грн
180,95 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (3)
174,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом