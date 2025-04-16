Гиало4 реген биоактивная повязка (Hyalo4 regen collagen pad)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2177,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1641,00
Экономия при брони: -31,00 грн
1610,00 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
4237,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2030,22
Экономия при брони: -110,37 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5797,10
Экономия при брони: -315,15 грн
5481,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2022,89
Экономия при брони: -103,04 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1641,00
Экономия при брони: -31,00 грн
1610,00 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1968,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн