Гиало4 реген биоактивная повязка (Hyalo4 regen collagen pad)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2039,67
Экономия при брони: -119,82 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2021,15
Экономия при брони: -101,30 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
4616,96
Экономия при брони: -231,40 грн
4385,56 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2034,85
Экономия при брони: -115,00 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2030,22
Экономия при брони: -110,37 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1637,14
Экономия при брони: -101,26 грн
1535,88 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2014,59
Экономия при брони: -94,74 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2041,41
Экономия при брони: -121,56 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5075,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2043,73
Экономия при брони: -123,88 грн
1919,85 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1901,80 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
4619,00
Экономия при брони: -87,00 грн
4532,00 грн