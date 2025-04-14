Гиало4 реген биоактивная повязка (Hyalo4 regen collagen pad)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2218,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
4971,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2018,84
Экономия при брони: -98,99 грн
1919,85 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2167,60 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
4605,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2233,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2166,00 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
6193,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1848,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
6208,35 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1995,67
Экономия при брони: -77,31 грн
1918,36 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1889,50 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5064,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2170,95 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
6226,00 грн