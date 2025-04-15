Гиало4 реген биоактивная повязка (Hyalo4 regen collagen pad)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2175,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
2029,97
Экономия при брони: -79,77 грн
1950,20 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 5 см х 5 см №5
Евролек-Украина
1888,30 грн
Гиало4 реген биоактивная повязка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты 10 см х 10 см №5
Евролек-Украина
5072,40 грн