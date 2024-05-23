Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияБанкиБАНКИ ВАКУУМНО-МАССАЖНЫЕ "МИРТА"Цены в аптеках

БАНКИ ВАКУУМНО-МАССАЖНЫЕ "МИРТА" Сфера здоровья 48 мм, №2 - Одесса (743118) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
130,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
130,76 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
130,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Соборная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
130,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
Всего: упаковка (1)
130,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
Всего: упаковка (2)
130,47 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
133,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Болград, ул. Измаильская, 61-А
Всего: упаковка (1)
131,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
130,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5
Всего: упаковка (1)
130,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
129,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
Всего: упаковка (2)
131,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Кривоноса Максима, 20/1
Всего: упаковка (1)
130,16 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
132,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (2)
130,05 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
130,62 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
Всего: упаковка (2)
130,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
Всего: упаковка (1)
130,82 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
Всего: упаковка (1)
130,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (2)
130,02 грн