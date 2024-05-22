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БАНКИ ВАКУУМНО-МАССАЖНЫЕ "МИРТА" Сфера здоровья 48 мм, №2 - Киев (743118) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
130,74 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
129,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
131,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
131,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
130,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
131,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
129,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 8
Всего: упаковка (1)
129,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
130,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (2)
130,02 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
Всего: упаковка (1)
131,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Немешаево, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (1)
131,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
Всего: упаковка (1)
131,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (2)
130,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сенная, 5
Всего: упаковка (1)
130,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (1)
131,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
Всего: упаковка (1)
129,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
Всего: упаковка (2)
131,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Семеновка, ул. Независимости, 52-А
Всего: упаковка (2)
130,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
Всего: упаковка (1)
130,66 грн