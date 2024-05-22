Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияБанкиБАНКИ ВАКУУМНО-МАССАЖНЫЕ "МИРТА"Цены в аптеках

БАНКИ ВАКУУМНО-МАССАЖНЫЕ "МИРТА" Сфера здоровья 48 мм, №2 - Харьков (743118) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
130,78 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
130,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
129,84 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
131,03 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
131,19 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
130,14 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
129,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
129,94 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
130,63 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 6
Всего: упаковка (1)
129,81 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 160
Всего: упаковка (1)
131,42 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
131,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 47
Всего: упаковка (1)
131,25 грн
Дешево
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
Всего: упаковка (1)
131,56 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (1)
130,99 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Пересечное, перек. Сумской шлях / Чкалова, 146/1
Всего: упаковка (1)
129,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Ольшаны, ул. Ковалевского Семена, 1-А
Всего: упаковка (1)
131,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
131,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 12-В
Всего: упаковка (1)
130,13 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Коломак, ул. Защитников Украины, 7
Всего: упаковка (1)
130,39 грн