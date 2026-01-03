Киев
Ирригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Запорожье
(адрес не указан)
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
67.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2945,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
68.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2945,00
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
68.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2945,00
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Полтава, ул. Европейская, 60-А
197.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2945,00
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 36 мин
Полтава, пл. Павленковская, 3
199.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони:
-114,66 грн
3707,34
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3787,50
Экономия при брони:
-189,85 грн
3597,65
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
250.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3821,20
Экономия при брони:
-191,25 грн
3629,95
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
251.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3821,20
Экономия при брони:
-191,25 грн
3629,95
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
251.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3787,50
Экономия при брони:
-189,85 грн
3597,65
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3821,20
Экономия при брони:
-191,25 грн
3629,95
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
251.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3787,50
Экономия при брони:
-189,85 грн
3597,65
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
252.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3787,50
Экономия при брони:
-189,85 грн
3597,65
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 36 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
289.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
357.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3438,60
грн
Забронировать
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
358.0 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3562,80
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 36 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
358.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3468,30
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 36 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
359.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3562,80
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 36 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
360.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2501,98
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 36 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
360.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3625,90
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Яготин, ул. Независимости, 140
366.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3821,30
Экономия при брони:
-191,35 грн
3629,95
грн
Забронировать
Показать еще
