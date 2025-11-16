Киев
О товаре
Цены
Ирригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Ирригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 2 аптеках в Винница
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
114.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 87
115.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2501,98
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Строительная, 19
179.3 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони:
-114,66 грн
3707,34
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
181.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
185.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
185.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони:
-114,66 грн
3707,34
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чайки, ул. Лобановского, 35
185.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, ул. Березовая, 2
186.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3907,50
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
186.3 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони:
-114,66 грн
3707,34
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, ул. Печерского Феодосия, 39
186.3 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселки, ул. Пригородная, 26
186.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
187.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
187.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Семьи Рубанов, 170
187.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони:
-114,66 грн
3707,34
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
188.0 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
188.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню