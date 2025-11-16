Киев
Ирригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
136.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
138.0 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
138.3 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
138.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
196.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
204.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
205.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
206.3 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони:
-114,66 грн
3707,34
грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
243.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3468,30
грн
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
243.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3438,60
грн
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
243.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3562,80
грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
245.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3468,30
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
246.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2501,98
грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
254.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3625,90
грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
255.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3468,30
грн
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
257.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3629,00
грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
257.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3499,80
грн
Виола
Открыто
Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
258.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4091,90
грн
Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
258.3 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3160,10
грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
259.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3468,30
грн
