Ирригатор Проорал (Irrigator Prooral)

Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30 грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
6.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50 грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
6.7 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
127.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30 грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
127.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони: -88,47 грн
2860,53 грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони: -114,66 грн
3707,34 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
193.3 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2831,10 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
193.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2822,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
193.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3717,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Молочная, 6
193.8 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3730,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
195.0 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2512,10 грн
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3702,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
195.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3692,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3710,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
195.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3707,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
195.7 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3679,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3703,30 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
238.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони: -88,47 грн
2860,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
274.0 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3675,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 140
307.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3714,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
359.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони: -88,47 грн
2860,53 грн
