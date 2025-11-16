Киев
О товаре
Цены
Ирригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Ирригатор Проорал (Irrigator Prooral)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони:
-114,66 грн
3707,34
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3649,50
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
4729,50
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
116.3 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
118.4 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2501,98
грн
Забронировать
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Калнышевского Петра, 2
123.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Аптека вашей семьи
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
123.6 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
123.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
123.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2501,98
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Приозерная, 2
123.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2501,98
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
124.0 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
124.9 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3907,50
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Балтийский, 23-А
125.1 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
126.2 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3822,00
Экономия при брони:
-114,66 грн
3707,34
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
126.5 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2501,98
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
127.7 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
2949,00
Экономия при брони:
-88,47 грн
2860,53
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44/4
127.7 км
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5013 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3041,30
грн
Забронировать
ИРРИГАТОР "PROORAL" 5102 №1
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
3941,30
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню