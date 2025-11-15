Киев
Канюля внутривенная BD Неофлон про (Intravenous cannula BD Neoflon pro)

Харьков (адрес не указан)
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
408.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -21,38 грн
53,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
413.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -21,38 грн
53,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
413.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -21,38 грн
53,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
413.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
62,00
Экономия при брони: -17,63 грн
44,37 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
414.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
62,00
Экономия при брони: -17,63 грн
44,37 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
416.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -21,38 грн
53,62 грн
