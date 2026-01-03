Киев
Канюля внутривенная BD Неофлон про (Intravenous cannula BD Neoflon pro)

Чернигов (адрес не указан)
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30
120.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -30,63 грн
44,37 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -21,38 грн
53,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
125.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -21,38 грн
53,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
129.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -21,38 грн
53,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
129.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -1,50 грн
73,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
131.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -21,38 грн
53,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
132.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD NEOFLON™ PRO 24 GA 0,7 х 19 мм №1
Becton Dickinson
75,00
Экономия при брони: -30,63 грн
44,37 грн
