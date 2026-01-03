Киев
О товаре
Цены
Ирригатор полости рта Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Ирригатор полости рта Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Запорожье
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
135.3 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
136.2 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобринец, пл. Базарная, 5
224.7 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
238.7 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
1811,00
Экономия при брони:
-91,02 грн
1719,98
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
246.7 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Дешево
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
248.4 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
249.7 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
249.7 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
1811,00
Экономия при брони:
-91,02 грн
1719,98
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
250.1 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2339,80
Экономия при брони:
-117,27 грн
2222,53
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
250.3 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
250.5 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
251.8 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Космическая, 25
252.6 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 246
252.7 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
1811,00
Экономия при брони:
-91,02 грн
1719,98
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Амосова, 27
252.8 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
1811,00
Экономия при брони:
-91,02 грн
1719,98
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Науки, 38
253.3 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, просп. Науки, 41/43
254.4 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 36 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 9
256.3 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,80
Экономия при брони:
-125,27 грн
2374,53
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню