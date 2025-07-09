Ирригатор полости рта Акваджет LD-A3 (Oral irrigator Aquajet LD-A3)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2499,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
8.8 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2443,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2437,00 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
32.4 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2431,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2448,80 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2441,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
189.3 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2447,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
291.8 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2425,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
317.6 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2440,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
388.7 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
1764,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Новый Быт, 32
405.0 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
1770,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
408.2 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2425,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
408.9 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2439,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
409.2 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2448,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
409.4 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2441,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
409.5 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2440,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
410.1 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2438,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
411.2 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2442,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
412.1 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2445,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 9
415.7 км
ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА AQUAJET LD-A3 №1
Little Doctor
2427,20 грн