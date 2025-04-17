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Аккумулятор искусственного холода (Artificial cold battery)
Аккумулятор искусственного холода (Artificial cold battery)
Винница
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
111,00
Экономия при брони:
-3,33 грн
107,67
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
101,50
Экономия при брони:
-3,04 грн
98,46
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 47 мин
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
170.1 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
132,00
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается через 17 мин
Ровно, ул. Шевченко, 18
222.9 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
69,26
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 17 мин
Сарны, ул. Европейская, 5
268.7 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
103,80
грн
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Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
109.3 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
Социальная аптека
Закрыто
Открывается через 17 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
168.3 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
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