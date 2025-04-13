Киев
Аккумулятор искусственного холода (Artificial cold battery)

Аккумулятор искусственного холода (Artificial cold battery)

Киев (адрес не указан)
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В городах рядом
Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
111,00
Экономия при брони: -3,33 грн
107,67 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
248.5 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
101,50
Экономия при брони: -3,04 грн
98,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Сарны, ул. Европейская, 5
290.9 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
103,80 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
303.0 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
69,26 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
320.3 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
132,00 грн
Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
276.3 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
Социальная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
324.3 км
АККУМУЛЯТОР ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА АШХ набор №1
Глюдор
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