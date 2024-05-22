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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 2,5 см х 500 см, №1 - Киев (414679) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 490 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (4)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (4)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (5)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
25,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (6)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (11)
44,92
Экономия: -13,01 грн
31,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (6)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (3)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (11)
44,36
Экономия: -12,45 грн
31,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (4)
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (4)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (12)
45,57
Экономия: -13,73 грн
31,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (7)
36,50
Экономия: -4,57 грн
31,93 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (16)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (10)
45,07
Экономия: -13,14 грн
31,93 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (19)
36,00
Экономия: -4,00 грн
32,00 грн