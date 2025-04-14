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Емкость для забора мочи Ури-бокс (Urine collection container Uri-box)
Емкость для забора мочи Ури-бокс (Urine collection container Uri-box)
Одесса
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 13 мин
Яготин, ул. Независимости, 36
426.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX стерильный 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
437.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX стерильный 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
Забронировать
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Автозаводская, 17-А
447.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX стерильный 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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