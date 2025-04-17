Киев
Емкость для забора мочи Ури-бокс (Urine collection container Uri-box)

Емкость для забора мочи Ури-бокс (Urine collection container Uri-box)

Николаев (адрес не указан)
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Аптека 36,6
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX стерильный 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00 грн
Аптека 36,6
Закрыто
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Киев, ул. Амосова Николая, 4
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX стерильный 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00 грн
Домашняя аптечка
Закрыто
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Киев, ул. Автозаводская, 17-А
412.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ URI-BOX стерильный 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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