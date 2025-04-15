Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
441,42
Экономия при брони: -19,75 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
444,68
Экономия при брони: -23,01 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
447,14
Экономия при брони: -25,47 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
445,91
Экономия при брони: -24,24 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
423,60
Экономия при брони: -39,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
429,20
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
440,00
Экономия при брони: -55,80 грн
Пульс
Львов, ул. Воздушная, 99
3.6 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
452,10
Экономия при брони: -30,43 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
446,97
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
445,28
Экономия при брони: -23,61 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
441,00
Экономия при брони: -19,33 грн
Пульс
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
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Аптека низких цен
Сокольники, ул. Трускавецкая, 125
5.0 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
449,68
Экономия при брони: -28,01 грн
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
437,40
Экономия при брони: -17,51 грн
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
447,99
Экономия при брони: -26,32 грн
Подорожник
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания
441,90
Экономия при брони: -57,70 грн
Пульс
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
41.5 км
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные №10
Украинская фармацевтическая компания