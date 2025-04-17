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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
111.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,67
Экономия при брони:
-9,71 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Боголюбова, 9-Б
186.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
199,68
Экономия при брони:
-12,72 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
191.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,87
Экономия при брони:
-7,91 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
193.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,00
Экономия при брони:
-8,04 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
194.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,93
Экономия при брони:
-8,86 грн
186,07
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
198.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,95
Экономия при брони:
-11,99 грн
186,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пер. Червиновский, 2-В
198.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,23
Экономия при брони:
-8,27 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
199.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,45
Экономия при брони:
-8,49 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
200.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,27
Экономия при брони:
-7,31 грн
186,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
202.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
200,40
Экономия при брони:
-13,44 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
202.1 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,54
Экономия при брони:
-11,58 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
203.1 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,87
Экономия при брони:
-8,91 грн
186,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
203.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
199,57
Экономия при брони:
-12,61 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
204.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,28
Экономия при брони:
-9,32 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
208.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
200,30
Экономия при брони:
-13,34 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
328.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,90
Экономия при брони:
-10,94 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
332.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,35
Экономия при брони:
-11,39 грн
186,96
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
341.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
342.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
348.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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