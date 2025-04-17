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Зубная нить
Николаев
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
99.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
108.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
186,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
112.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
112.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
113.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
178,60
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
113.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
116.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
117.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
187,80
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
399.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,60
Экономия при брони:
-10,64 грн
186,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
399.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,07
Экономия при брони:
-11,11 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
399.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,75
Экономия при брони:
-9,79 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 196
400.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,81
Экономия при брони:
-11,74 грн
186,07
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Боголюбова, 9-Б
402.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
199,61
Экономия при брони:
-12,65 грн
186,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
402.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,89
Экономия при брони:
-8,93 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
403.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
199,42
Экономия при брони:
-12,46 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
404.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,38
Экономия при брони:
-8,42 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
407.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,61
Экономия при брони:
-10,65 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
408.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,00
Экономия при брони:
-9,04 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
411.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
193,80
Экономия при брони:
-6,84 грн
186,96
грн
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