Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,31
Экономия при брони: -7,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,01
Экономия при брони: -10,05 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
218.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,49
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека низких цен
Софиевская Борщаговка, ул. Боголюбова, 9-Б
457.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,47
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека низких цен
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
457.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
199,57
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека низких цен
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
461.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,57
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
464.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,31
Экономия при брони: -11,35 грн
Аптека копейка
Киев, пер. Червиновский, 2-В
464.1 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
200,85
Экономия при брони: -13,89 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
466.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
200,19
Экономия при брони: -13,23 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
467.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,87
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
468.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,39
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
468.1 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,07
Экономия при брони: -10,11 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
469.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,49
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
473.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
201,00
Экономия при брони: -14,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лисковская, 12/1
474.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
200,64
Экономия при брони: -13,68 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Драгоманова, 2
475.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,80
Экономия при брони: -11,84 грн
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
477.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,87
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Тростянецкая, 47
477.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,23
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
618.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
Аптека акс социальная
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
618.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc