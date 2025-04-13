Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,15
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,43
Экономия при брони: -10,47 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
192,67
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,60
Экономия при брони: -8,64 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,58
Экономия при брони: -9,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
6.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,64
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
6.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,40
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека низких цен
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,36
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека копейка
Киев, пер. Червиновский, 2-В
7.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,20
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Драгоманова, 2
8.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,02
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
9.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,03
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лисковская, 12/1
9.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
199,98
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Тростянецкая, 47
10.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,19
Экономия при брони: -8,23 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Софиевская Борщаговка, ул. Боголюбова, 9-Б
11.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,21
Экономия при брони: -8,25 грн
Аптека низких цен
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
12.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,76
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
130.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,15
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
277.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,20
Экономия при брони: -10,24 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
430.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 56
432.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
Аптека акс социальная
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
445.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc