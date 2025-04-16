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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
245.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
245.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
257.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
186,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
260.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
261.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
262.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
178,60
грн
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Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
263.0 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
263.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
266.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
187,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
342.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,60
Экономия при брони:
-10,64 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
343.1 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,75
Экономия при брони:
-9,79 грн
186,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
343.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,07
Экономия при брони:
-11,11 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
347.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,81
Экономия при брони:
-11,74 грн
186,07
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
348.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,89
Экономия при брони:
-8,93 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
351.1 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
199,42
Экономия при брони:
-12,46 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
352.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,00
Экономия при брони:
-9,04 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
352.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,61
Экономия при брони:
-10,65 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Боголюбова, 9-Б
352.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
199,61
Экономия при брони:
-12,65 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
352.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,38
Экономия при брони:
-8,42 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
354.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,24
Экономия при брони:
-9,28 грн
186,96
грн
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