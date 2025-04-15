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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
376.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
376.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
379.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,55
Экономия при брони:
-7,59 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
380.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,60
Экономия при брони:
-8,64 грн
186,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
380.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,04
Экономия при брони:
-7,08 грн
186,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
387.1 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,19
Экономия при брони:
-7,23 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 196
387.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
198,15
Экономия при брони:
-12,08 грн
186,07
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
387.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
186,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
388.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,43
Экономия при брони:
-10,47 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
389.5 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
196,30
Экономия при брони:
-9,34 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
390.8 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
200,45
Экономия при брони:
-13,49 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
391.3 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
197,52
Экономия при брони:
-10,56 грн
186,96
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
391.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
392.4 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
393.2 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
178,60
грн
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Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
393.6 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
173,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
393.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
193,74
Экономия при брони:
-6,78 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
394.1 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
195,04
Экономия при брони:
-8,08 грн
186,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
394.7 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
194,38
Экономия при брони:
-7,42 грн
186,96
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
394.9 км
ЗУБНАЯ НИТЬ (ФЛОСС) веселый с держателями №40
DenTek Oral Care, Inc
174,90
грн
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