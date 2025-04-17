Аква марис обогащенная морская соль (Aqua maris enriched sea salt)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,72
Экономия при брони: -37,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
308,63
Экономия при брони: -19,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
335,30
Экономия при брони: -36,02 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
356,40 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
222,75
Экономия при брони: -42,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 18 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
АКВА МАРИС® ОБОГАЩЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
341,29
Экономия при брони: -56,03 грн