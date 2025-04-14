Бандаж для большого пальца ноги (Bandage for the big toe)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
4.6 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.7 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
5.1 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
6.8 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 9
7.3 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
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Закрыто
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Днепр, бульв. Европейский, 4
190.6 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Шевченко Тараса, 41
256.7 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
332.9 км
БАНДАЖ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ LS 77, размер 1 черный №1
Торговый Дом Алком