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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Шанс 4,9 Ag, №1 - Запорожье (88949) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
585,57
Экономия: -54,09 грн
531,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
611,77
Экономия: -75,61 грн
536,16 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
603,00
Экономия: -67,04 грн
535,96 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (3)
619,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 11-Г
Всего: упаковка (1)
544,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
608,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
578,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
593,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
557,78
Экономия: -53,66 грн
504,12 грн
Вета
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
568,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
608,05
Экономия: -104,42 грн
503,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (2)
567,57
Экономия: -63,50 грн
504,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
595,16
Экономия: -71,94 грн
523,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
594,55
Экономия: -90,92 грн
503,63 грн