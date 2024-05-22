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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Шанс 4,9 Ag, №1 - Киев (88949) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
583,36
Экономия: -79,81 грн
503,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
605,75
Экономия: -102,12 грн
503,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
610,67
Экономия: -113,12 грн
497,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
562,37
Экономия: -44,28 грн
518,09 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (2)
556,12
Экономия: -51,67 грн
504,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
545,12
Экономия: -40,44 грн
504,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
563,76
Экономия: -59,38 грн
504,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
595,16
Экономия: -71,94 грн
523,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (2)
615,38
Экономия: -111,75 грн
503,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (2)
541,56
Экономия: -43,79 грн
497,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
594,55
Экономия: -90,92 грн
503,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (2)
567,57
Экономия: -63,50 грн
504,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
608,05
Экономия: -104,42 грн
503,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
553,21
Экономия: -48,83 грн
504,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
557,78
Экономия: -53,66 грн
504,12 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Регенераторная, 4
Всего: упаковка (1)
575,60 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: упаковка (1)
510,00 грн
Витамин
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
575,60 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
555,81
Экономия: -54,39 грн
501,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
534,63
Экономия: -34,92 грн
499,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (1)
567,89
Экономия: -63,77 грн
504,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
556,78
Экономия: -65,71 грн
491,07 грн
Вета
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
Всего: упаковка (1)
568,00 грн