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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Шанс 6,2 Ag, №1 - Львов (179134) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (1)
505,00
Экономия: -25,00 грн
480,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
492,23
Экономия: -67,19 грн
425,04 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
524,00
Экономия: -15,72 грн
508,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (3)
494,21
Экономия: -52,51 грн
441,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 125-А
Всего: упаковка (1)
522,67
Экономия: -81,03 грн
441,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (2)
472,92
Экономия: -30,89 грн
442,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
494,24
Экономия: -52,06 грн
442,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
466,89
Экономия: -24,86 грн
442,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
530,25
Экономия: -89,38 грн
440,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
511,63
Экономия: -69,99 грн
441,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
515,50
Экономия: -74,21 грн
441,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (2)
538,68
Экономия: -97,81 грн
440,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (1)
495,45
Экономия: -55,64 грн
439,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
Всего: упаковка (1)
489,81
Экономия: -48,11 грн
441,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
493,28
Экономия: -38,84 грн
454,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
521,98
Экономия: -63,09 грн
458,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
509,04
Экономия: -68,44 грн
440,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
475,32
Экономия: -33,29 грн
442,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
514,88
Экономия: -79,28 грн
435,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (2)
520,45
Экономия: -79,58 грн
440,87 грн