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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО Шанс 5,8 Ag, №1 - Львов (179133) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
535,77
Экономия: -73,14 грн
462,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 8
Всего: упаковка (1)
528,42
Экономия: -50,82 грн
477,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
511,98
Экономия: -16,98 грн
495,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
537,97
Экономия: -33,97 грн
504,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (4)
571,19
Экономия: -47,84 грн
523,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
537,47
Экономия: -26,47 грн
511,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (1)
504,15
Экономия: -19,25 грн
484,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
561,11
Экономия: -32,11 грн
529,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
Всего: упаковка (1)
541,64
Экономия: -25,74 грн
515,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
Всего: упаковка (1)
533,18
Экономия: -29,18 грн
504,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
574,82
Экономия: -24,91 грн
549,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
567,62
Экономия: -44,27 грн
523,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
555,50
Экономия: -54,90 грн
500,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
517,30
Экономия: -24,40 грн
492,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (1)
566,74
Экономия: -43,39 грн
523,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
Всего: упаковка (1)
545,39
Экономия: -34,39 грн
511,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -16,10 грн
515,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
579,61
Экономия: -56,26 грн
523,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (3)
527,39
Экономия: -23,39 грн
504,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
504,77
Экономия: -17,87 грн
486,90 грн