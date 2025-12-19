Киев
Катетер для кормления младенцев

Одесса (адрес не указан)
D.s.
Открыто
Закроется через 7 мин
Летичев, ул. Героев Крут, 1
394.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
25,70 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 7 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
441.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
62,00
Экономия при брони: -18,07 грн
43,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
443.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8/40 №1
GALMED
36,61
Экономия при брони: -2,03 грн
34,58 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6/40 №1
GALMED
46,35
Экономия при брони: -2,57 грн
43,78 грн
D.s.
Открыто
Закроется через 7 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
617.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется через 7 мин
Львов, ул. Лычаковская, 55
617.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,50 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
40,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется через 7 мин
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 20-Б
674.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,50 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
40,00 грн
