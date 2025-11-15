Киев
О товаре
Цены
Катетер для кормления младенцев
Катетер для кормления младенцев
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8/40 №1
GALMED
36,32
Экономия при брони:
-1,74 грн
34,58
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6/40 №1
GALMED
45,98
Экономия при брони:
-2,20 грн
43,78
грн
Забронировать
В городах рядом
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Героев Крут, 1
239.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
25,70
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
466.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,50
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
466.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,50
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
39,50
грн
Забронировать
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 20-Б
627.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,50
грн
Забронировать
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
39,50
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню