Катетер для кормления младенцев

Доступно в 3 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8/40 №1
GALMED
36,32
Экономия при брони: -1,74 грн
34,58 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6/40 №1
GALMED
45,98
Экономия при брони: -2,20 грн
43,78 грн
В городах рядом
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Героев Крут, 1
239.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
25,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
466.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
466.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,50 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
39,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 20-Б
627.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 6 №1
GALMED
38,50 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ Ch 8 №1
GALMED
39,50 грн
