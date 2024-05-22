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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЖЕСТКИЙ размер 3 (213) бежевый, №1 - Львов (332955) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
1041,62
Экономия: -75,72 грн
965,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
737,24
Экономия: -39,82 грн
697,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 27
Всего: упаковка (1)
1081,27
Экономия: -95,58 грн
985,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
1095,98
Экономия: -118,52 грн
977,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
1085,90
Экономия: -121,82 грн
964,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1040,61
Экономия: -74,71 грн
965,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
987,86
Экономия: -104,03 грн
883,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
1063,27
Экономия: -95,08 грн
968,19 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
1068,85
Экономия: -133,19 грн
935,66 грн
Роза
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Открыто Закроется через 24 мин
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
1043,14
Экономия: -111,52 грн
931,62 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
927,70 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
Всего: упаковка (1)
1087,44
Экономия: -140,85 грн
946,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25
Всего: упаковка (2)
1067,69
Экономия: -112,87 грн
954,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лебедин, пл. Соборная, 4-А/1
Всего: упаковка (1)
1098,87
Экономия: -98,78 грн
1000,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (2)
1058,76
Экономия: -110,00 грн
948,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (2)
731,99
Экономия: -32,66 грн
699,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
1092,38
Экономия: -101,55 грн
990,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (1)
1090,02
Экономия: -104,33 грн
985,69 грн