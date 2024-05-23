БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 6, серый эластичный, №1 - Запорожье (410286) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
В других городах:
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (9)
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Днепр, ул. Ближняя, 31
Аптека социальных цен
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Днепр, ул. Ближняя, 31
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 39 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11