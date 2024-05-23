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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 3 эластичный, №1 - Запорожье (263933) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
669,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
669,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
679,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (8)
621,41 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (2)
716,10 грн
D.s.
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Открыто Круглосуточно
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 6
Всего: упаковка (2)
620,79 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
535,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 16-А
Всего: упаковка (1)
650,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
699,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 39 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (3)
630,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
588,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (1)
624,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
594,15 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 39 мин
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Сколе, ул. Ушневича Олега Героя, 29
Всего: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: упаковка (1)
591,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Шевченко Тараса, 8-Б
Всего: упаковка (1)
594,45 грн