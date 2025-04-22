Киев
Дакрил (Dacril)

Дакрил (Dacril)

Киев (адрес не указан)
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В городах рядом
D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
277.4 км
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ DACRIL - ХИРУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 1 90 см №1
Biosintex
159,95 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
344.7 км
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ DACRIL - ХИРУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 1 90 см №1
Biosintex
157,15 грн
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ DACRIL - ХИРУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 0 90 см №1
Biosintex
165,10 грн
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ DACRIL - ХИРУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 1 90 см №1
Biosintex
192,40 грн
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