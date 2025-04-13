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Дакрил (Dacril)
Дакрил (Dacril)
Харьков
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D.s.
Открыто
Закроется через 54 мин
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
667.7 км
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ DACRIL - ХИРУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 1 90 см №1
Biosintex
159,95
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
713.2 км
ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ DACRIL - ХИРУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 1 90 см №1
Biosintex
157,15
грн
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ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ DACRIL - ХИРУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 0 90 см №1
Biosintex
165,10
грн
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ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ DACRIL - ХИРУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ 1 90 см №1
Biosintex
192,40
грн
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