К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1 Всего: упаковка (1) 650,03 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А Всего: упаковка (1) 881,39 грн Забронировать

Сидус Подробнее Открыто Круглосуточно Хмельницкий, просп. Мира, 69 Всего: упаковка (1) 868,50 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Круглосуточно Сокольники, ул. Стрыйская, 20 Всего: упаковка (2) 966,00 грн