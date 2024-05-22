Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи лечебно-профилактическиеБАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 6 бежевый, №1 - Харьков (437952) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 57
Всего: упаковка (1)
513,80
Экономия: -179,80 грн
334,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
346,10
Экономия: -12,10 грн
334,00 грн
Волыньфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Луцк, просп. Воли, 66-А
Всего: упаковка (1)
261,86 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом