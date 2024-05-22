К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16 Всего: упаковка (1) 237,44 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Паляница, ул. Стаище, 94-А Всего: упаковка (1) 449,95 Экономия: -2,38 грн 447,57 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Самбор, пл. Рынок, 36 Всего: упаковка (1) 221,24 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 26-А Всего: упаковка (1) 396,50 грн

Сидус Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30 Всего: упаковка (1) 418,10 грн