Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8506, эластичный размер XL, №1 - Харьков (742956) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
237,44 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Паляница, ул. Стаище, 94-А
Всего: упаковка (1)
449,95
Экономия: -2,38 грн
447,57 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (1)
221,24 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 26-А
Всего: упаковка (1)
396,50 грн
Сидус
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
Всего: упаковка (1)
418,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом