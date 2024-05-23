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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8506, эластичный размер M, №1 - Одесса (742955) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
467,24 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
370,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
445,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
Всего: упаковка (1)
389,37 грн