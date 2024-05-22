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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8506, эластичный размер M, №1 - Харьков (742955) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
333,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
428,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
401,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
447,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
401,05 грн