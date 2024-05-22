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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 8506, эластичный размер L, №1 - Львов (742951) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
446,52
Экономия: -0,50 грн
446,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
Всего: упаковка (1)
446,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (1)
446,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (1)
220,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Борислав, ул. Поток, 12
Всего: упаковка (1)
448,50
Экономия: -5,76 грн
442,74 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
448,90
Экономия: -6,43 грн
442,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/24
Всего: упаковка (1)
425,95
Экономия: -4,36 грн
421,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 01 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
370,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Лисец, ул. Сечевых Стрельцов, 41-А
Всего: упаковка (1)
443,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Яремче, ул. Свободы, 255-А
Всего: упаковка (1)
401,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 12/1
Всего: упаковка (1)
306,40
Экономия: -5,90 грн
300,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Паляница, ул. Стаище, 94-А
Всего: упаковка (1)
446,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, пл. Независимости, 10
Всего: упаковка (1)
428,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Черновцы, перек. Героев Майдана / Загулы Дмитрия, 9/2
Всего: упаковка (1)
446,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Петрицкого Анатолия, 15
Всего: упаковка (1)
408,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Григоровича-Барского, 1
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
401,05 грн