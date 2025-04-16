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Банки для вакуум-терапии БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Банки для вакуум-терапии БВ-01-АП-1 (Banks for vacuum therapy BV-01-AP-1)
Николаев
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
108.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №8
Укрмедика
588,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Долинская, ул. Центральная, 144
143.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
866,50
Экономия при брони:
-27,50 грн
839,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
154.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
739,98
Экономия при брони:
-41,49 грн
698,49
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
179.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
929,20
Экономия при брони:
-34,10 грн
895,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
179.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
870,30
Экономия при брони:
-31,30 грн
839,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
193.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
986,89
Экономия при брони:
-59,55 грн
927,34
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
205.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №8
Укрмедика
819,07
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
251.9 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
234,88
Экономия при брони:
-13,98 грн
220,89
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Независимости, 30
255.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
257,49
Экономия при брони:
-14,80 грн
242,68
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
257.3 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
480,07
Экономия при брони:
-20,38 грн
459,69
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
280.5 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
981,49
Экономия при брони:
-54,15 грн
927,34
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
288.8 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
999,78
Экономия при брони:
-64,48 грн
935,30
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
353.1 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
863,40
Экономия при брони:
-24,40 грн
839,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
402.4 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
715,74
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
412.7 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
856,16
Экономия при брони:
-52,20 грн
803,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 12
442.2 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
487,33
Экономия при брони:
-27,94 грн
459,39
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
449.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
714,14
Экономия при брони:
-37,54 грн
676,60
грн
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Джерела здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
554.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
875,60
Экономия при брони:
-36,60 грн
839,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Шостка, ул. Черниговская, 7-А
558.6 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
982,14
Экономия при брони:
-54,80 грн
927,34
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
585.0 км
БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный №4
Укрмедика
942,27
Экономия при брони:
-63,09 грн
879,18
грн
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